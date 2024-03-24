Певица Диана Арбенина вышла в свет с кудрявым сыном-красавцем: уже выше матери

Диана Арбенина показала подросшего сына-красавца

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина порадовала публику фотосессией с сыном-подростком.

Фото: Инстаграм POPCAKE.TV

Диана Арбенина вышла в свет с 14-летним сыном Артёмом. Появление певицы на публике с наследником вызвало ажиотаж среди журналистов. Артистку заставили позировать с мальчиком, который по росту стал уже выше матери.

"Сделай нормальное лицо", — приказала певица сыну во время позирования прессе.

У Арбениной двое детей двойняшек — сын Артём и дочь Марта.

Арбенина родила детей в 2010 году в возрасте 35 лет. Имя отца двойняшек Диана предпочитает держать в тайне.

Красоту наследника Арбениной оценила звезда "Дома-2" Алёна Водонаева. Она назвала Артёма симпатичным.

Ранее Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном.