Певица Диана Арбенина вышла в свет с кудрявым сыном-красавцем: уже выше матери

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина порадовала публику фотосессией с сыном-подростком.
Диана Арбенина вышла в свет с 14-летним сыном Артёмом. Появление певицы на публике с наследником вызвало ажиотаж среди журналистов. Артистку заставили позировать с мальчиком, который по росту стал уже выше матери.
"Сделай нормальное лицо", — приказала певица сыну во время позирования прессе.
У Арбениной двое детей двойняшек — сын Артём и дочь Марта.
Арбенина родила детей в 2010 году в возрасте 35 лет. Имя отца двойняшек Диана предпочитает держать в тайне.
Красоту наследника Арбениной оценила звезда "Дома-2" Алёна Водонаева. Она назвала Артёма симпатичным.
Ранее Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.