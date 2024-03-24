Оскар Кучера спас свою жену из зала перед терактом в "Крокус Сити Холл": "Поймал себя на мысли, что мне было страшно только за нее"

Актер Оскар Кучера рассказал о том, как удалось спасти его жену из зала "Крокус Сити Холл" всего за несколько минут до начала теракта.
Кучера сам не находился в здании в момент нападения, но его жена оказалась там и едва избежала опасности. Актер признался, что единственное, о чем он беспокоился в тот момент, это безопасность его супруги.
Напомним, что в результате теракта в "Крокусе" погибли более 130 человек, а здание было полностью разрушено.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
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