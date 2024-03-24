Вячеслав Малежик раскрыл тайны отношений с Аллой Пугачёвой: "Почему она отказалась от той любви, которую имела в нашей стране?"

Бывший участник группы "Веселые ребята" Вячеслав Малежик поделился деталями разрыва отношений с Аллой Пугачевой, которая ранее была его коллегой. Малежик признался, что их дружба и сотрудничество прекратились уже много лет назад, когда он отказался работать в театре песни Примадонны.
В интервью артист также выразил свою симпатию к Пугачевой и выразил недоумение по поводу ее решения уехать за границу. Он также рассказал о своих проблемах со здоровьем после инсульта и поделился тяжелым периодом депрессии, который пережила его жена.
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