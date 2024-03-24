18-летний победитель шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт был в "Крокусе" во время теракта. Артист рассказал, как ему чудом удалось выжить

Победитель шоу "Голос. Дети" в 2018 году Рутгер Гарехт оказался одним из зрителей в "Крокус Сити Холле", где 22 марта 2024 года случился теракт. Во время паники ему пришлось спасать собственную мать.
Молодой певец вместе с мамой немного задержались перед концертом, так как искали гардероб. Они услышали грохот выстрелов, а затем увидели толпу людей, стремящихся к выходу.
Рутгер вместе с родительницей ринулись искать служебный вход, но дверь оказалась заперта. В это время выстрелы звучали очень близко, при этом вся толпа ринулась на выход, когда сотрудник зала открыл дверь.
Сам певец оказался прямо у выхода, но увидел, что маму зажало толпой. Тогда он решил ее вытащить, растолкал людей и вытащил ее на выход.
Ранее стало известно о неожиданном наследстве Прохора Шаляпина.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.