Любитель взрослых дам. Шаляпин получил от бабушки друга шикарное наследство

Прохор Шаляпин получил в наследство часть квартиры от бабушки своего друга

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Прохор Шаляпин в передаче "Пусти переночевать" рассказал, что недавно получил в наследство часть огромной квартиры от бабушки своего друга.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Он отметил, что всегда был внимателен к пожилой женщине, помогал, чем мог, а на его за это по достоинству оценила.

"Половину она оставила своему внуку, а половину мне. В современном мире это нормально. Просто вы завидуете тем, кому что-то досталось", — сообщил Шаляпин.

Известно, что артисту досталась половина квартиры площадью 400 квадратных метров. Шаляпин отметил, что интерьер жилья напоминает ему дизайн дома у Анастасии Волочковой. Шаляпин отметил, что ему, как и балерине, нравится когда "дорого-богато".

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