"Берегите друг друга!": Лазарев рассказал об отмене концертов из-за событий в "Крокусе"

Российский певец Сергей Лазарев в своем Telegram-канале сообщил о переносе концерта в Кондопоге в связи с трагическими событиями 22 марта в "Крокус Сити Холле". 24 марта объявлен в России днем общенационального траура.
Он призвал своих поклонников беречь друг друга, а также заявил, что сообщит все подробности о перенесенном выступлении позже.
Концерт артиста должен был состояться 24 марта. Также известно, что все мартовские мероприятия отметил и другой исполнитель — Олег Газманов. Он отметил, что вместе со своим коллективом скорбит по жертвам трагедии.
22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" вбежали вооруженные люди и открыли огонь по зрителям в зале, также они подожгли сиденьям, чем устроили настоящий пожар. По официальным данным на текущий момент жертвами стали 133 человека. Как сообщается, все террористы задержаны.
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