"Сучность ваша налицо!": Шура ответил украинцам, которые смеются над жертвами теракта в "Крокусе"

Певец Шура жестко ответил украинцам под постом о теракте в "Крокусе"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Медведев, известный как Шура, в своем блоге написал пост с соболезнованиями семья погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Чуть позже он был вынужден отредактировать публикацию из-за наплыва комментариев с украинской стороны.

Фото: youtube.com by канал Не принято обсуждать is licensed under public domain

Он выразил уверенность, что карма настигнет тех, кто ответственен за произошедшее.

Спустя время в его тексте появилось дополнение из-за комментариев со стороны украинцев, которые злорадствуют из-за гибели многих невинных россиян. Шура решил ответить им в жесткой форме и заявил, что раз они так радуются, значит, они террористы.

"Я всегда сопереживал, мне всегда было жаль, и трагедия для меня, когда умирали невинные люди! Но здесь — эти чудовища счастливы! Твари, пишите и дальше! Сучность ваша налицо! Кто не скачет, тот москаль! Ну посмотрим! Мы вместе, ересь падёт — и скоро!" — отметил певец.

Ранее рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом) призвал пострадавших не бояться просить помощи.