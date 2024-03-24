"Сучность ваша налицо!": Шура ответил украинцам, которые смеются над жертвами теракта в "Крокусе"

Певец Александр Медведев, известный как Шура, в своем блоге написал пост с соболезнованиями семья погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Чуть позже он был вынужден отредактировать публикацию из-за наплыва комментариев с украинской стороны.
Он выразил уверенность, что карма настигнет тех, кто ответственен за произошедшее.
Спустя время в его тексте появилось дополнение из-за комментариев со стороны украинцев, которые злорадствуют из-за гибели многих невинных россиян. Шура решил ответить им в жесткой форме и заявил, что раз они так радуются, значит, они террористы.
"Я всегда сопереживал, мне всегда было жаль, и трагедия для меня, когда умирали невинные люди! Но здесь — эти чудовища счастливы! Твари, пишите и дальше! Сучность ваша налицо! Кто не скачет, тот москаль! Ну посмотрим! Мы вместе, ересь падёт — и скоро!" — отметил певец.
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