Принц Уильям раздирается между королевскими обязанностями и заботой о больной Кейт

Публичное признание Кейт Миддлтон о своем онкологическом диагнозе стало значимым шагом, о котором долгое время говорили в британских СМИ.

Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office is licensed under CC BY 2.0