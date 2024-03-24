Публичное признание Кейт Миддлтон о своем онкологическом диагнозе стало значимым шагом, о котором долгое время говорили в британских СМИ.
Вместе с тем, внимание общественности сосредоточилось не только на болезни герцогини, но и на эмоциональном состоянии принца Уильяма, который столкнулся с колоссальным стрессом.
Согласно источнику из Букингемского дворца, будущий король испытывает тяжелый груз ответственности, решая проблемы от школьных дел своих детей до серьезных государственных вопросов. Для Уильяма болезнь супруги, проблемы с братом и всеобщее внимание к их семье стали источником значительного душевного напряжения.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.