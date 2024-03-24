Принц Уильям раздирается между королевскими обязанностями и заботой о больной Кейт

Принц Уильям столкнулся с колоссальным стрессом из-за болезни супруги Кейт Миддлтон

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Публичное признание Кейт Миддлтон о своем онкологическом диагнозе стало значимым шагом, о котором долгое время говорили в британских СМИ.

Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office is licensed under CC BY 2.0

Вместе с тем, внимание общественности сосредоточилось не только на болезни герцогини, но и на эмоциональном состоянии принца Уильяма, который столкнулся с колоссальным стрессом.

Согласно источнику из Букингемского дворца, будущий король испытывает тяжелый груз ответственности, решая проблемы от школьных дел своих детей до серьезных государственных вопросов. Для Уильяма болезнь супруги, проблемы с братом и всеобщее внимание к их семье стали источником значительного душевного напряжения.