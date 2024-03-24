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Моргенштерн* рассказал, сколько готов потратить на помощь пострадавшим из-за теракта в "Крокусе"

Моргенштерн* обратился к пострадавшим в "Крокусе" и призвал не бояться просить помощи

0:59
Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) записал видеообращение ко всем пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле" и призвал не стесняться просить помощи у него и его команды.

Моргенштерн* обратился к пострадавшим в "Крокусе" и призвал не бояться просить помощи
Фото: youtube.com by канал Frame Tamer is licensed under public domain

В Telegram-канале "Не Моргенштерн" появился ролик, в котором артист отмечает, что у них большой бюджет на 40 млн рублей, из которых потрачены пока что всего 4 млн.

При этом он заверил тех, кто боится его статуса иноагента, что переводы можно сделать анонимно. В заключение он повторил еще раз, что у него есть средства для помощи семья погибших и тем, кто пострадал в трагедии.

"Мы готовы помогать", — заверил рэп-музыкант.

Известно, что Моргенштерн отправил миллион рублей 15-летнему подростку, который спас более 100 человек во время теракта. Музыкант отметил, что страна должна своих героев в лицо.

Ранее Клара Новикова поделилась своими эмоциями после теракта в "Крокусе".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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