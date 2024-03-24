"Спасибо вам, люди!": Кудрявцева рассказала о героях трагедии в "Крокусе"

Лера Кудрявцева восхитилась поведением россиян во время трагедии в "Крокусе"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале призналась, что поведение россиян, их самоотверженность и взаимовыручка в тяжелейших ситуациях вызывает у нее слезы.

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Телезвезда на протяжении всех этих дней следит за новостями по поводу теракта в "Крокусе" и делится своим мнением. Она отметила, что при наблюдении кадр с убийствами немеет, но обычные россияне, помогающие друг другу, вызывают восхищение и слезы.

"Видимо за последнее время настолько привыкаешь к жестоким действиям и отношению, что нормальные человеческие поступки, а в некоторых ситуациях и героические — вызывают слезы. Спасибо вам, люди!" — написала она.

Среди героев произошедшей ситуации можно отметить 15-летнего мальчика, подрабатывавшего гардеробщиком и выведшего 100 человек, мужчину, выбившего автомат у террориста, людей, стоящих в очередях, чтобы сдать кровь, тех, кто без конца несут цветы в разных странах к посольству России.

Ранее Юрий Лоза обратился к Артуру Смольянинову* (внесен в реестр иноагентов; внесен в список террористов и экстремистов) после слов о русских.