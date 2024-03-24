"Зачем вякать, крякать и обзываться": Лоза обрушился с критикой на сбежавшего из России Смольянинова**

Юрий Лоза назвал Артура Смольянинова** обиженным на страну после слов о поддержке Украины

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант и певец Юрий Лоза в беседе с "АиФ" признался, что актер Артур Смольянинов** (признан иноагентом на территории РФ; внесен в список террористов и экстремистов) обижен на страну, однако причины такого отношения не ясны.

Фото: youtube.com by канал Юрий Лоза is licensed under public domain

Недавно Артур Смольянинов поделился роликом своего выступления около российского посольства в Вашингтоне. На груди у актера был замечен значок с флагом террористической организации "Свобода России"** (запрещена в РФ), а сам он заявил, что ему "плевать, в каком виде сохранится РФ".

"Посмотри рейтинг президента на выборах. Ты не можешь встать в оппозицию к тем почти 90%, которые считают иначе. Которые смотрят на жизнь не как Смольянинов. Вот и всё. Это ж просто. Ну не хочется тебе быть с этим народом, ну езжай в другую сторону, куда хочешь. Но зачем крякать, вякать и обзываться?" — задался вопросом Лоза.

Музыкант также напомнил, что актер проживает в Латвии и часто наведывается в США, где активно насаждается "русофобская повестка".

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