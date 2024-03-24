Малежик рассказал на какой фразе закончилось его общение с Аллой Пугачевой

Вячеслав Малежик рассказал, что уже "тысячу лет" не поддерживает общения с Аллой Пугачевой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Вячеслав Малежик в беседе с "МК" признался, что уже много лет не общается с коллегой, певицей Аллой Пугачевой. Когда-то их связывали дружеские отношения и работа в коллективе "Веселые ребята".

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Малежик отметил, что после распада ансамбля, Пугачева звала его работать в театр, но он отказался.

"Я ей сказал: "Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник". На этом закончились наши взаимоотношения", — говорит он.

При этом эмиграцию певицы он воспринимает нормально, хотя отъезд многих артистов вызывает вопросы. Он отметил, что ему жаль Пугачеву, утратившую и оказавшуюся от народной любви.

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