Малежик рассказал на какой фразе закончилось его общение с Аллой Пугачевой

Музыкант Вячеслав Малежик в беседе с "МК" признался, что уже много лет не общается с коллегой, певицей Аллой Пугачевой. Когда-то их связывали дружеские отношения и работа в коллективе "Веселые ребята".
Малежик отметил, что после распада ансамбля, Пугачева звала его работать в театр, но он отказался.
"Я ей сказал: "Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник". На этом закончились наши взаимоотношения", — говорит он.
При этом эмиграцию певицы он воспринимает нормально, хотя отъезд многих артистов вызывает вопросы. Он отметил, что ему жаль Пугачеву, утратившую и оказавшуюся от народной любви.
Ранее Ольга Орлова подарила Ксении Бородиной дорогостоящую сумку.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.