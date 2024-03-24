От Андрея Макаревича* уходят музыканты

Александр Дитковский покидает "Машину времени" и присоединяется к коллективу Григория Лепса

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56-летний музыкант Александр Дитковский, известный своим трубаческим мастерством, проработавший в "Машине времени" целых 20 лет, объявил о своем уходе из группы. Он присоединился к коллективу Григория Лепса, где, по словам самого Макаревича*, количество концертов значительно выше.

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Новость о его уходе вызвала грусть и разочарование у поклонников "Машины времени". Ранее уже были намеки на возможное изменение ситуации, связанной с Дитковским, особенно в прошлом году.

Уроженец Москвы, Александр Дитковский, обладатель диплома Академии Гнесиных, прославился своими выступлениями не только в "Машине времени", но и с другими известными исполнителями, такими как Валерий Меладзе, Земфира и другими.

* - признан иностранным агентом.