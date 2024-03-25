Ужас теракта в "Крокусе": пожар, горе, и волна поддержки от звезд и банков

Теракт в "Крокус Сити Холле": горе и поддержка после ужасной трагедии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

22 марта вечером произошел теракт в "Крокус Сити Холле", после чего здание подверглось пожару, который удалось локализовать только спустя пять часов.

Фото: wikimedia.org by Андрей Бутко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оцененный ущерб составил около 9,5-11,4 миллиардов рублей. Владельцы здания, Араз и Эмин Агаларовы, выразили соболезнования жертвам. Горожане собрались в очереди, чтобы сдать кровь и возложить цветы погибшим. Звезды, включая Диму

Масленникова и Егора Крида, перевели деньги пострадавшим, а также российские банки выразили готовность списать задолженности по кредитам погибшим и пострадавшим. 24 марта объявлен общенациональным днем траура, и люди продолжают приносить цветы и поддержку к разрушенному зданию. На момент последних данных число пострадавших достигло 154 человек, а поиск и спасательные работы продолжаются.