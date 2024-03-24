Секреты личной жизни нового "Холостяка" на ТНТ: отказ от целибата, модель семьи и секреты любви

Константин Гецати начал свою искреннюю поисковую одиссею в шоу "Невеста. Экстра любовь": готов распахнуть сердце на миллионы глаз

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На ТНТ стартовало новое шоу "Невеста. Экстра любовь", где аланский провидец и победитель "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати ищет свою вторую половину. Шоу вызвало большой интерес у зрителей, так как Гецати, известный как благородный и загадочный мужчина, редко раскрывал свою личную жизнь.

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Он поделился своими мыслями о любви, семье, и ранних браках, отметив, что готов открыться и найти свою судьбу перед миллионами зрителей. Гецати также рассказал о своей патриархальной модели семьи и принципах решения конфликтов, подчеркивая важность диалога и эмоционального контроля.