Светлаков рассказал поминутно о своем кошмарном опыте во время теракта

Сергей Светлаков делится ужасным опытом выживания во время теракта в "Крокусе": "Это был ад"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После теракта в "Крокусе" стало известно, что среди зрителей находился известный шоумен Сергей Светлаков. Он описал свой опыт выживания, подчеркнув, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, где они находились.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY 2.0

Светлаков и другие посетители начали строить баррикады, чтобы не дать проникнуть нападавшим. Звуки стрельбы, затем попытка взлома двери привели к моменту страха и неопределенности. Однако позже выяснилось, что это были другие зрители, пытавшиеся спастись.

Светлаков и другие вышли наружу через лестницу и оказались на улице. В итоге, он поделился своим сочувствием пострадавшим и назвал происшедшее адом.