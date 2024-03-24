Светлаков рассказал поминутно о своем кошмарном опыте во время теракта

После теракта в "Крокусе" стало известно, что среди зрителей находился известный шоумен Сергей Светлаков. Он описал свой опыт выживания, подчеркнув, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, где они находились.
Светлаков и другие посетители начали строить баррикады, чтобы не дать проникнуть нападавшим. Звуки стрельбы, затем попытка взлома двери привели к моменту страха и неопределенности. Однако позже выяснилось, что это были другие зрители, пытавшиеся спастись.
Светлаков и другие вышли наружу через лестницу и оказались на улице. В итоге, он поделился своим сочувствием пострадавшим и назвал происшедшее адом.
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