Звезда Настя Ивлеева разрыдалась на памятном месте после теракта: "Страшно стоять здесь"

После периода отсутствия из-за скандальной ситуации в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева вернулась в центр внимания, появившись у мемориала возле "Крокус Сити Холла", где произошла трагедия.
В скромной маске и пальто она принесла цветы, чтобы почтить память погибших. Она выразила свои чувства скорби и беспомощности как на месте, так и в социальных сетях, призывая к солидарности и поддержке друг друга.
"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами", — написала Ивлеева в своем телграмм канале.
Ее внезапное появление вызвало эмоциональные реакции у поклонников, подчеркивая ее возвращение и активное участие в трагическом событии.
Telegram-канал "SHOT" опубликовал видео допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе".