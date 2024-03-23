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Звезда Настя Ивлеева разрыдалась на памятном месте после теракта: "Страшно стоять здесь"

Настя Ивлеева возвращается в публичное пространство: почтила память жертв трагедии в "Крокус Сити Холле"

0:54
Шоу-бизнес

После периода отсутствия из-за скандальной ситуации в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева вернулась в центр внимания, появившись у мемориала возле "Крокус Сити Холла", где произошла трагедия.

Настя Ивлеева возвращается в публичное пространство: почтила память жертв трагедии в "Крокус Сити Холле"
Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

В скромной маске и пальто она принесла цветы, чтобы почтить память погибших. Она выразила свои чувства скорби и беспомощности как на месте, так и в социальных сетях, призывая к солидарности и поддержке друг друга.

"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами", — написала Ивлеева в своем телграмм канале.

Ее внезапное появление вызвало эмоциональные реакции у поклонников, подчеркивая ее возвращение и активное участие в трагическом событии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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