Звезда Настя Ивлеева разрыдалась на памятном месте после теракта: "Страшно стоять здесь"

Настя Ивлеева возвращается в публичное пространство: почтила память жертв трагедии в "Крокус Сити Холле"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После периода отсутствия из-за скандальной ситуации в клубе "Мутабор" Настя Ивлеева вернулась в центр внимания, появившись у мемориала возле "Крокус Сити Холла", где произошла трагедия.

Фото: vk.com by Анастасия Ивлеева is licensed under public domain

В скромной маске и пальто она принесла цветы, чтобы почтить память погибших. Она выразила свои чувства скорби и беспомощности как на месте, так и в социальных сетях, призывая к солидарности и поддержке друг друга.

"Страшно. Страшно стоять здесь, страшно представить, что испытали люди, страшно думать о том, сколько погибших, раненых. Страшно от разрывающего и давящего чувства беспомощности. Молюсь и скорблю вместе с вами", — написала Ивлеева в своем телграмм канале.

Ее внезапное появление вызвало эмоциональные реакции у поклонников, подчеркивая ее возвращение и активное участие в трагическом событии.