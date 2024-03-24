Экстренная помощь от звезд: как российские артисты спешат на помощь после трагедии в "Крокусе"

Российские артисты активно откликаются на трагедию в "Крокусе": сдают кровь для пострадавших

0:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После трагедии в "Крокусе" многие российские артисты выразили готовность помочь пострадавшим, отправившись на приемные пункты для сдачи крови.

Фото: by alexyv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Певица Жасмин поделилась информацией о местах, где можно сдать кровь, отметив, что основные центры переполнены.

Члены коллектива T-Killah также присоединились к акции и сдали кровь с утра после трагедии.