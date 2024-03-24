Музыкант из "Пикника" исчез после стрельбы в "Крокусе":"Пробирался через подвал"

Член коллектива "Пикник" временно пропал после трагедии в "Крокусе", но уже найден в отеле

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После трагедии в "Крокусе" появилась информация о пропаже одного из участников группы "Пикник", что было подтверждено директором коллектива. Однако через несколько часов стало известно, что музыкант безопасно находится в отеле.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY 2.0

"Все нормально, пропавший человек в отеле, он через подвал прошел и вышел в отель" — рассказал источник телеканала "Звезда".

Никто из членов группы не пострадал во время перестрелки, но они ощутили ужас ситуации, услышав выстрелы перед концертом и временно укрылись в гримерке.