Музыкант Миша Ретро раскрыл шокирующие моменты стрельбы и пожара в "Крокусе". Что происходило внутри?

Музыкант Миша Ретро описал ужасы концерта в "Крокусе": "Когда мы выбежали, еще были слышны выстрелы"

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Музыкант Миша Ретро, присутствовавший на концерте в "Крокусе", стал активно выкладывать видео в своем телеграм-канале, показывая страшные сцены, происходящие в здании.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY 2.0

Он и его девушка скрылись в туалете во время стрельбы, а затем вынуждены были выбираться из-за пожара, который грозил угаром газа.

Миша рассказал о виденной крови и отметил, что квалифицированная медицинская помощь не понадобилась им, но последствия инцидента все еще ощущаются, включая черные слюни и сильный кашель от вдыхания дыма.