Музыкант Миша Ретро раскрыл шокирующие моменты стрельбы и пожара в "Крокусе". Что происходило внутри?

Музыкант Миша Ретро, присутствовавший на концерте в "Крокусе", стал активно выкладывать видео в своем телеграм-канале, показывая страшные сцены, происходящие в здании.
Он и его девушка скрылись в туалете во время стрельбы, а затем вынуждены были выбираться из-за пожара, который грозил угаром газа.
Миша рассказал о виденной крови и отметил, что квалифицированная медицинская помощь не понадобилась им, но последствия инцидента все еще ощущаются, включая черные слюни и сильный кашель от вдыхания дыма.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.