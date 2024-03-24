"Мы не можем продолжать петь": звезды объяснили отмену своих концертов

Звезды отменили концерты после трагедии в "Крокусе"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После трагических событий в концертном зале "Крокусе" многие российские звезды выразили свои соболезнования и приняли решение отменить или перенести запланированные концерты.

Фото: Wikipedia by Крокус Экспо is licensed under CC BY 2.0

Сергей Жуков из группы "Руки вверх!" сообщил о переносе предстоящего концерта в Саратове, выражая свои мысли и молитвы всем пострадавшим и их семьям.

"Но когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все наши зрители нас поймут", — объявил музыкант.

Полина Гагарина также объявила о переносе своего концерта в Пензе, выразив глубокие соболезнования родным и близким погибших.