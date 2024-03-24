Юрий Лоза: Орбакайте будет петь в ресторанах США

Певица Кристина Орбакайте отменила свой тур по России, за исключением Санкт-Петербурга, из-за низкого спроса на ее концерты.
По словам исполнителя Юрия Лозы, данный тур скорее всего будет проводиться на маленьких площадках, таких как рестораны, где русская диаспора более активна.
Лоза также предсказывает, что концерты Орбакайте могут быть связаны с посещением ресторанов, где посетители приходят больше поесть, чем слушать музыку.
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