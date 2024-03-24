Юрий Лоза: Орбакайте будет петь в ресторанах США

Кристина Орбакайте отменила тур по России, вернулась в США для концертов

0:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте отменила свой тур по России, за исключением Санкт-Петербурга, из-за низкого спроса на ее концерты.

Фото: Wikipedia by Ермолаев Алексей is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам исполнителя Юрия Лозы, данный тур скорее всего будет проводиться на маленьких площадках, таких как рестораны, где русская диаспора более активна.

Лоза также предсказывает, что концерты Орбакайте могут быть связаны с посещением ресторанов, где посетители приходят больше поесть, чем слушать музыку.