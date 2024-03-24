Бен Аффлек выглядит неузнаваемо после радикального решения

Бен Аффлек был замечен на прогулке с 12-летним сыном, Сэмюэлем, без бороды, что стало сюрпризом для фанатов, так как актер долгое время носил ее. Многие отметили, что он резко помолодел после этой перемены во внешности.
Кроме того, недавно стало известно, что Аффлек хранил сообщения и письма от Дженнифер Лопес во время брака с Дженнифер Гарнер, что вызвало негодование у некоторых поклонников.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.