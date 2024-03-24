Бен Аффлек выглядит неузнаваемо после радикального решения

Бен Аффлек шокировал фанатов: сбрил бороду и гуляет с сыном после скандального откровения

0:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бен Аффлек был замечен на прогулке с 12-летним сыном, Сэмюэлем, без бороды, что стало сюрпризом для фанатов, так как актер долгое время носил ее. Многие отметили, что он резко помолодел после этой перемены во внешности.

Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, недавно стало известно, что Аффлек хранил сообщения и письма от Дженнифер Лопес во время брака с Дженнифер Гарнер, что вызвало негодование у некоторых поклонников.