Бен Аффлек выглядит неузнаваемо после радикального решения

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Бен Аффлек шокировал фанатов: сбрил бороду и гуляет с сыном после скандального откровения

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Шоу-бизнес

Бен Аффлек был замечен на прогулке с 12-летним сыном, Сэмюэлем, без бороды, что стало сюрпризом для фанатов, так как актер долгое время носил ее. Многие отметили, что он резко помолодел после этой перемены во внешности.

Бен Аффлек шокировал фанатов: сбрил бороду и гуляет с сыном после скандального откровения
Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Кроме того, недавно стало известно, что Аффлек хранил сообщения и письма от Дженнифер Лопес во время брака с Дженнифер Гарнер, что вызвало негодование у некоторых поклонников.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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