Валерий Леонтьев о трагедии в Крокус Сити Холле: "Люди приходят в концертные залы с открытым сердцем"

Певец Валерий Леонтьев прокомментировал новость о трагедии в концертном зале Крокус Сити Холл.
Народный артист России не остался в стороне от всенародной беды. Он отметил, что невозможно подобрать слова утешения тем, кто потерял родных и близких в теракте.
"Люди приходят в концертные залы: с открытым сердцем, с распахнутой душой, просто любящие артиста… Приходят за радостью и счастьем", — написал певец в Инстаграм*.
Он пожелал всем веры в завтрашний день.
Ранее Филипп Киркоров объяснил, что Крокус Сити Холл для всех артистов является домом. В этот дом, по словам певца, пришли нелюди.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.