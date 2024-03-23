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Валерий Леонтьев о трагедии в Крокус Сити Холле: "Люди приходят в концертные залы с открытым сердцем"

Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле

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Шоу-бизнес

Певец Валерий Леонтьев прокомментировал новость о трагедии в концертном зале Крокус Сити Холл.

Валерий Леонтьев высказалася о теракте в Крокус Сити Холле
Фото: ВК-аккаунт Валерия Леонтьева

Народный артист России не остался в стороне от всенародной беды. Он отметил, что невозможно подобрать слова утешения тем, кто потерял родных и близких в теракте.

"Люди приходят в концертные залы: с открытым сердцем, с распахнутой душой, просто любящие артиста… Приходят за радостью и счастьем", — написал певец в Инстаграм*.

Он пожелал всем веры в завтрашний день.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, что Крокус Сити Холл для всех артистов является домом. В этот дом, по словам певца, пришли нелюди.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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