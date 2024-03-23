Инстасамка пожертвовала миллион рублей пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холле

Блогер Инстасамка решила помочь материально тем, кто пострадал от рук террористов в концертном зале Крокус Сити Холл.
Инстасамка кратко выразила поддержку тем, кто оказался в Крокус Сити Холле в день теракта.
Звезда Интернета решила помочь не словесно, а конретным поступком.
"Примите наши соболезнования ", — написала Инстасамка в Инстаграм*, сопроводив публикацию скрином перевода на счёт благотворительной организации.
Ранее сообщалось, что певец Шаман оплатит похороны и лечение всех пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.