Инстасамка пожертвовала миллион рублей пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холле

Инстасамка отправила 1 миллион рублей пострадавшим в Крокус Сити Холле

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Инстасамка решила помочь материально тем, кто пострадал от рук террористов в концертном зале Крокус Сити Холл.

Фото: ВК-аккаунт Инстасамки

Инстасамка кратко выразила поддержку тем, кто оказался в Крокус Сити Холле в день теракта.

Звезда Интернета решила помочь не словесно, а конретным поступком.

"Примите наши соболезнования ", — написала Инстасамка в Инстаграм*, сопроводив публикацию скрином перевода на счёт благотворительной организации.

Ранее сообщалось, что певец Шаман оплатит похороны и лечение всех пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле.

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