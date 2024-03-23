Сын владельца Крокуса выразил соболезнования семьям погибших в теракте

Эмин Агаларов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в теракте

0:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эмин Агаларов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в теракте, произошедшем в "Крокусе", заявив, что эта страшная трагедия затронула не только их лично, но и его семью.

Фото: YouTube by CBC TV

Следует отметить, что отец Эмина Агаларова, Араз, является президентом Crocus Group.