При каких условиях Никиту Кологривого могут привлечь к уголовной ответственности, объяснил адвокат

Адвокат Жорин объяснил, грозит ли Кологривому уголовное наказание

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Звёздный адвокат Сергей Жорин рассказал, может ли административное дело против Никиты Кологривого перерасти в уголовно наказуемое деяние.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Юрист объяснил, что звезду сериала "Слово пацана" не получится привлечь к уголовной ответственности за сексуальные домогательства. При этом актёр рискует быть наказан за причинение нанесения вреда здоровья девушке, которую от покусал в баре Новосибирска.

Ранее юрист Андрей Некрасов назвал поведение Никиты Кологривого первобытными брачными игрищами.

"На видео со дня инцидента видно, что он её всё же укусил и что ей действительно больно. В таком случае это можно классифицировать как побои или причинение легкого вреда здоровью", — цитирует слова Жорина "Вечерняя Москва".

Кологривый на суде заявил, что готов искупить свою вину посещением больниц и церквей.