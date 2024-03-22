При каких условиях Никиту Кологривого могут привлечь к уголовной ответственности, объяснил адвокат

Звёздный адвокат Сергей Жорин рассказал, может ли административное дело против Никиты Кологривого перерасти в уголовно наказуемое деяние.
Юрист объяснил, что звезду сериала "Слово пацана" не получится привлечь к уголовной ответственности за сексуальные домогательства. При этом актёр рискует быть наказан за причинение нанесения вреда здоровья девушке, которую от покусал в баре Новосибирска.
Ранее юрист Андрей Некрасов назвал поведение Никиты Кологривого первобытными брачными игрищами.
"На видео со дня инцидента видно, что он её всё же укусил и что ей действительно больно. В таком случае это можно классифицировать как побои или причинение легкого вреда здоровью", — цитирует слова Жорина "Вечерняя Москва".
Кологривый на суде заявил, что готов искупить свою вину посещением больниц и церквей.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.