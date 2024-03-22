Ксения Бородина испугала подписчиков своей фотографией: слетел фильтр

Ксения Бородина опубликовала свою фотография без прикрас.
Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* снимок. На фото телеведущая запечатлена в пижаме, накрытая одеялом.
Внешний вид знаменитости напугал подписчиков. Фото Бородина подвергла своеобразной обработке, превратив себя в злого тролля.
"У Ксении Бородиной слетел фильтр", — комментировал снимок звезды интернет-пользователи.
Ранее Сергей Лазарев оценил фото Леры Кудрявцевой без фильтров.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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