Ксения Бородина испугала подписчиков своей фотографией: слетел фильтр

Ксения Бородина показала устрашающее фото: злой тролль

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина опубликовала свою фотография без прикрас.

Фото: Инстаграм Бородиной

Звезда "Дома-2" разместила в Инстаграм* снимок. На фото телеведущая запечатлена в пижаме, накрытая одеялом.

Внешний вид знаменитости напугал подписчиков. Фото Бородина подвергла своеобразной обработке, превратив себя в злого тролля.

"У Ксении Бородиной слетел фильтр", — комментировал снимок звезды интернет-пользователи.

Ранее Сергей Лазарев оценил фото Леры Кудрявцевой без фильтров.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской