Михаил Ширвиндт показал фото Александра Ширвиндта, сделанное незадолго до смерти артиста

Михаил Ширвиндт опубликовал последнее прижизненное фото отца

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт поблагодарил всех за добрые слова в одрес его покойного отца и показал снимок 89-летнего Александра Ширвиндта.

Фото: Инстаграм Михаила Ширвиндта

Ширвиндт-младший разместилв в Инстаграм* последнее прижизненное фото родителя.

"Дорогие мои! Благодарю вас за то количество сообщений и комментариев, которые вы написали мне за последние дни", — написал Михаил под фото отца.

Он отметил, что каждое доброе слово ему важно и ценно.

"Публикую последнее фотографию папы, которую сделал наш друг, замечательный Юра Рост", — объяснил Михаил.

Ранее сообщалось, где похоронят Александра Ширвиндта после кремации.

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