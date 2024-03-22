Михаил Ширвиндт показал фото Александра Ширвиндта, сделанное незадолго до смерти артиста

Михаил Ширвиндт поблагодарил всех за добрые слова в одрес его покойного отца и показал снимок 89-летнего Александра Ширвиндта.
Ширвиндт-младший разместилв в Инстаграм* последнее прижизненное фото родителя.
"Дорогие мои! Благодарю вас за то количество сообщений и комментариев, которые вы написали мне за последние дни", — написал Михаил под фото отца.
Он отметил, что каждое доброе слово ему важно и ценно.
"Публикую последнее фотографию папы, которую сделал наш друг, замечательный Юра Рост", — объяснил Михаил.
Ранее сообщалось, где похоронят Александра Ширвиндта после кремации.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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