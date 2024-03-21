Виктория Лопырева показала кадры из роддома в Майами

Блогерша и светская львица Виктория Лопырева в своем блоге показала архивные кадры из роддома в честь проходящего в ОАЭ Дня Матери.
Лопырева, которая на постоянной основе живет в Дубае, призналась, что быть матерью для нее это настоящее счастье.
"И это не про все эти сладкие сопли и телячьи нежности, хотя куда же без них? Это про осознание и понимание, что такое абсолютная безусловная любовь", — отметила знаменитость.
Виктория Лопырева стала мамой 5 февраля 2019 года в Майами. На свет появился ее сын Марк Леонель, отцом которого является бизнесмен Игорь Булатов.
Долгое время телеведущая скрывала имя своего возлюбленного, так как в тот момент Булатов был женат на дочери главы компании "Ташир" Тате Карапетян. Тогда его супруга также носила под сердцем двоих детей.
Недавно Лопырева призналась, что они с супругом разъехались и живут отдельно, но не разведены.
Ранее молодая возлюбленная Алексея Учителя появилась на публике с ребенком.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.