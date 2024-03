Родившая от режиссера Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках

Молодая возлюбленная режиссера Алексея Учителя, его бывшая студентка из ВГИКа Софья Меледина впервые вышла в свет со своей двухлетней дочерью. С малышкой, рожденной от кинематографиста, она посетила премьерный показ фильма "Летучий корабль".

Фото: youtube.com by канал Интервью is licensed under public domain