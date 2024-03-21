Родившая от режиссера Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках

Молодая возлюбленная Учителя появилась на публике с двухлетней дочерью

Молодая возлюбленная режиссера Алексея Учителя, его бывшая студентка из ВГИКа Софья Меледина впервые вышла в свет со своей двухлетней дочерью. С малышкой, рожденной от кинематографиста, она посетила премьерный показ фильма "Летучий корабль".

Фото: youtube.com by канал Интервью is licensed under public domain

Журналистам Voice удалось заметить Меледину в кинозале, хотя девушка и старалась проскользнуть мимо прессы. Она постаралась незаметно занять свое место.

Меледина младше режиссера на 46 лет, но их разница в возрасте не смущает, тем более они стараются не афишировать свой роман. Их видели вместе лишь один раз, на презентации фильма "Нина", в котором главную роль сыграла бывшая возлюбленная режиссера, актриса Юлия Пересильд.

Софья Меледина в 2016 гоу поступила на режиссерский факультет ВГИКа, где проходила обучение в мастерской Учителя. При этом она не стала скрывать, что в 2021 году незадолго до окончания вуза родила девочку Нину. Любопытно, что мать кинематографиста зовут Нина Войцеховская.

Ранее Джейк Джилленхол появился на публике со своей возлюбленной.