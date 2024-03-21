43-летний Джейк Джилленхол вышел в свет с возлюбленной, которая младше его на 15 лет

Джейк Джилленхол появился на публике со своей возлюбленной Жанной Кадье

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Джейк Джилленхол появился на нью-йоркской премьере фильма "Дом у дороги" с 28-летней возлюбленной Жанной Кадье. Об этом пишет Page Six.

Фото: youtube.com by канал BuzzFeed Celeb is licensed under public domain

Сообщается, что их совместный выход большая редкость, так как они не любят излишнего внимания прессы.

43-летний артист встречается с 28-летней французской моделью. Впервые новости об их романе появились в 2018 году, но вместе они вышли на красную ковровую дорожку лишь в 2021 году. Тогда они посетили Нью-Йоркский кинофестиваль, где презентовал фильм сестры актера Мэгги — "Незнакомая дочь".

Голливудский актер считает одним из самых сексуальных и непостоянных, но в случае с моделью сам Джилленхол отмечает, что не против связать себя узами брака.

"Я ее сильно люблю. Она очень хороший человек", — говорил Джейк Джилленхол.

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