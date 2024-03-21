Адвокат Некрасов высказался о покусавшем официантку Кологривом: "Брачные игрища, как у животных"

Юрист Некрасов объяснил, грозит ли Кологривому наказание за сексуальное домогательство

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Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов объяснил, почему Никите Кологривому удастся избежать наказание за сексуальные домогательства.

Фото: ВК-аккаунт Кологривого

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый получил за свой дебошь и укус официанки 7 суток ареста.

Адвокат Некрасов считает, что актёра нельзя привлечь по статье "насильственные действия сексуального характера".

Он отметил, что поведение Кологривового больше относится к нетрадиционным вариациям интимной близости.

"Брачные игрища, как у животных, все эти покусывания, поглаживания, пощипывания и попытки зажать в углу в XXI веке не входят в состав преступления, нет таких норм", — цитирует слова юриста "Вечерняя Москва".

Он отметил, что пострадавшая может подать заявление о причинении вреда здоровью, если у неё после укуса остались ссадины и синяки.