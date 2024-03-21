48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет своей стройной фигуры

Тина Канделаки поддерживает фигуру с помощью спорта и лимфодренажного массажа

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем блоге рассказала подписчикам, как ей удается поддерживать фигуру.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Один из поклонников журналистки поинтересовался у нее, что лучше выбрать — спорт или общий массаж. Телеведущая посоветовала совмещать и то, и другое.

"И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически", — заявила Тина Канделаки.

Сын Тины Канделаки Леонтий решил принять участие в музыкальном телепроекте "Новая Фабрика звезд", однако уже в первой номинации покинул шоу по своей инициативе — он заявил недоброжелателям, что обязательно добьется успеха вне передачи.

Ранее Зепюр Брутян отреагировала на информацию о задержании отца.