48-летняя Тина Канделаки раскрыла секрет своей стройной фигуры

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем блоге рассказала подписчикам, как ей удается поддерживать фигуру.
Один из поклонников журналистки поинтересовался у нее, что лучше выбрать — спорт или общий массаж. Телеведущая посоветовала совмещать и то, и другое.
"И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически", — заявила Тина Канделаки.
Сын Тины Канделаки Леонтий решил принять участие в музыкальном телепроекте "Новая Фабрика звезд", однако уже в первой номинации покинул шоу по своей инициативе — он заявил недоброжелателям, что обязательно добьется успеха вне передачи.
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