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Ксения Бородина рассказала о конфликте в школе из своего детства: это было очень жестоко

Ксения Бородина рассказала об своём обеспеченном детстве с одеждой из Италии

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина вспомнила, как учительница стыдила её за внешний вид в школе перед всем классом.

Ксения Бородина рассказала об своём обеспеченном детстве с одеждой из Италии
Фото: Вк-аккаунт Ксении Бородиной

Звезда "Дома-2" поделилась историей из своего обеспеченного детства. Ксения рассказала, что мама привозила ей красивую одежду из Италии. 

Ксения, однако, боялась носить иностранную одежду в школе из-за атак со стороны учительницы и зависти окружающих сверстников. 

"Учительница ставила меня к доске и говорила: "Смотрите, вот вы все в "Детском мире" одеваетесь, а ей вещи из Италии привезли“. И это было, конечно, очень жестоко», — рассказала звезда.

Она просила родительницу одевать её по стандарту того времени, чтобы не выделяться на фоне одноклассников. 

Ранее Ксения Бородина осудила актрису Меган Фокс за то, что она одевает своих маленьких сыновей в платья для девочек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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