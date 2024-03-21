Стилист Сергей Зверев обрушился с критикой на посетителей Большой театра

Стилист Сергей Зверев ужаснулся выбору одежды зрителей Большого театра

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист и шоумен Сергей Зверев пожаловался на россиян, которые перестали наряжаться даже на крупное вечернее событие. В пресс-центре НСН он отметил, что зрители Большого театра приходят в культурное учреждение в "трико с вытянутыми коленками".

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Он считает недопустимым поведение некоторых соотечественников, которые заявляются в театр в таком виде, как будто забыли переодеться после тренировки.

"В советское время пойти в Большой театр — как на Луну слетать, такая подготовка. Женщины шили себе платья, это было событие. Когда ты приходил в театр, пахло роскошью, деньгами, чем-то недосягаемым", — заявил Зверев.

Остались и те, кто подходит к выбору наряда для посещения театра более осознанно, но их довольно мало. Зверев призывает задуматься о том, что происходит со зрителями сегодня и вернуть то время, когда к музыке и театру относились с трепетом.

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