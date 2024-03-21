Как сейчас выглядит 56-летняя звезда фильма "Красотка" Джулия Робертс

Джулию Робертс сочли очень старой на новом черно-белом портрете

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Джулия Робертс в своем блоге опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена крупным планом.

Фото: youtube.com by канал British Vogue is licensed under public domain

56-летняя звезда запечатлена в черной водолазке, поверх которой она надела кулон с сердцем и такие же серьги. Знаменитость распустила волосы и положила их набок. Она отказалась от яркого макияжа, в пользу нюдового, который подчеркнул ее естественную красоту.

Однако читатели британских журналов раскритиковали внешность кинозвезды и заподозрили ее в злоупотреблении фотошопом.

"Я видел ее вчера вечером в кино, она выглядела очень старой и изможденной, макияж может творить чудеса", — написал один из комментаторов.

Недавно Джулия Робертс рассказала, что ее дочь Хейзел, у которой сформировался свой "богемный" стиль, часто берет одежду из ее шкафа.

Ранее актриса Татьяна Васильева назвала главную ошибку участников "голой" вечеринки.