Как сейчас выглядит 56-летняя звезда фильма "Красотка" Джулия Робертс

Голливудская актриса Джулия Робертс в своем блоге опубликовала свежий снимок, на котором запечатлена крупным планом.
56-летняя звезда запечатлена в черной водолазке, поверх которой она надела кулон с сердцем и такие же серьги. Знаменитость распустила волосы и положила их набок. Она отказалась от яркого макияжа, в пользу нюдового, который подчеркнул ее естественную красоту.
Однако читатели британских журналов раскритиковали внешность кинозвезды и заподозрили ее в злоупотреблении фотошопом.
"Я видел ее вчера вечером в кино, она выглядела очень старой и изможденной, макияж может творить чудеса", — написал один из комментаторов.
Недавно Джулия Робертс рассказала, что ее дочь Хейзел, у которой сформировался свой "богемный" стиль, часто берет одежду из ее шкафа.
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