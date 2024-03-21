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Актриса Татьяна Васильева указала на главную ошибку участников "голой" вечеринки

Актриса Васильева назвала выкладывание фото главной ошибкой участников "голой вечеринки"

0:49
Шоу-бизнес

Народная артистка РФ Татьяна Васильева в программе RTVI "Легенда" высказала свое отношение к участникам "голой" вечеринки и заявила, что они допустили ошибку, выкладывая контент в Сеть.

Актриса Васильева назвала выкладывание фото главной ошибкой участников "голой вечеринки"
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Она отметила, что они могли бы спокойно отдыхать, гулять, в любом виде, каком заблагорассудится, если бы не решились поделиться в соцсетях фото- и видеоматериалами.

"Так бы никто не знал, и веселитесь, и ходите голые, и делайте, что хотите, кто с кем", — пояснила она.

При этом мероприятие, лицом которого выступила блогерша Анастасия Ивлеева, у "нормальных людей вызывает только отвращение". Васильева расстроилась, когда узнала, что там оказались те люди, которых она уважала.

Ранее Стас Круглицкий показал переписку с блогершей Идой Галич.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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