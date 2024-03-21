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"Это моя бывшая": блогер Стас Круглицкий впервые рассказал про отношения с Идой Галич

Бывший возлюбленный Иды Галич показал переписку с блогершей

0:55
Шоу-бизнес

Блогер-миллионник Стас Круглицкий (известный как Stas Prosto Klass) в YouTube-шоу "Директ" рассказал об отношениях со своей бывшей возлюбленной Идой Галич.

Бывший возлюбленный Иды Галич показал переписку с блогершей
Фото: youtube.com by канал super is licensed under public domain

По его словам, сейчас они почти не взаимодействуют, лишь изредка реагируют на какие-либо посты или сторис в соцсетях. Он также рискнул показать их последнюю переписку.

"Теперь можно официально говорить, что это моя бывшая. Мы не то чтобы как-то сильно общаемся, мы вообще не общаемся, просто периодически отвечаем друг другу на сторис, отправляем огонечки, поздравляем друг друга с праздниками", — рассказал Стас.

Известно, что сейчас Ида Галич состоит в романтических отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем, которого тщательно скрывает от публики. При этом блогерша заявляет, что счастлива с новым избранником.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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