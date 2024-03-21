Звезда "Теста на беременность" Лянка Грыу пожаловалась на хейт: смеются, что "приползла" обратно из США

Актриса Лянка Грыу призналась, что её клеймят за жизнь в США

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лянка Грыу, известная российскому зрителю по сериалу "Тест на беременность", рассказала, как публика воспринимает её работу в США.

Фото: ВК-аккаунт Льянки Грыу

Лянка Грыу открыто рассказывает, что периодически работает в Нью-Йорке. Этот факт, по её словам, хейтеры нередко используют для негативных высказываний.

"Когда я в Нью-Йорке — заклинают, что сбежала из России. Когда я в Москве — смеются, что "приползла" обратно. И так уже 10 лет, никак не привыкнут", — цитирует слова звезды кинематографа "Газета.ru".

Актриса объяснила, что не готова покидать Россию, несмотря на то, что её возлюбленный, актёр Марсель Симоно, живёт в США.