Ксения Бородина назвала издевательством над детьми привычку Меган Фокс наряжать сыновей в платья

Ксению Бородину ужаснули наряженные в платья маленькие сыновья актрисы Меган Фокс.
Звезда "Дома-2" прокомментировала фото, на котором актриса Меган Фокс ведёт за руки своих маленьких сыновей в девичьих платьях.
"На это страшно и странно смотреть", — написала под снимком телеведущая.
Ксения осудила такие методы воспитания.
"Как по мне, это издевательство матери над ребёнком. Родитель должен воспитывать, учить и направлять, а тут, словно мать ловит хайп, унижая своих детей", — выразила своё негодование Бородина.
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