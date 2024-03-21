Ксения Бородина назвала издевательством над детьми привычку Меган Фокс наряжать сыновей в платья

Ксения Бородина осудила Меган Фокс за наряженных в платье сыновей

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксению Бородину ужаснули наряженные в платья маленькие сыновья актрисы Меган Фокс.

Фото: Инстаграм Меган Фокс

Звезда "Дома-2" прокомментировала фото, на котором актриса Меган Фокс ведёт за руки своих маленьких сыновей в девичьих платьях.

"На это страшно и странно смотреть", — написала под снимком телеведущая.

Ксения осудила такие методы воспитания.

"Как по мне, это издевательство матери над ребёнком. Родитель должен воспитывать, учить и направлять, а тут, словно мать ловит хайп, унижая своих детей", — выразила своё негодование Бородина.

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