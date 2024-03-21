В Лефортовский суд подали очередной иск против клуба, где прошла "голая вечеринка"

Новый иск подали в суд против клуба "Мутабор"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новый истец, оскорбленный проведением звезд на "голой вечеринке" в клубе "Мутабор", требует моральную компенсацию в 30 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Гражданин А. Алясов просит выплатить ему моральную компенсацию.

Напомним, что в декабре 2023 года в столичном клубе "Мутабор" организовали вечеринку, на которую российские звезды и блогеры, следуя дресс-коду, пришли почти в голом виде.

Провела вечеринку блогер Анастасия Ивлеева. В скандальном мероприятии также приняли участие блогер Карина Нигай, журналист Ксения Собчак, артисты Лолита Милявская, Филип Киркоров и другие.