В Лефортовский суд подали очередной иск против клуба, где прошла "голая вечеринка"

Новый истец, оскорбленный проведением звезд на "голой вечеринке" в клубе "Мутабор", требует моральную компенсацию в 30 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Гражданин А. Алясов просит выплатить ему моральную компенсацию.
Напомним, что в декабре 2023 года в столичном клубе "Мутабор" организовали вечеринку, на которую российские звезды и блогеры, следуя дресс-коду, пришли почти в голом виде.
Провела вечеринку блогер Анастасия Ивлеева. В скандальном мероприятии также приняли участие блогер Карина Нигай, журналист Ксения Собчак, артисты Лолита Милявская, Филип Киркоров и другие.
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