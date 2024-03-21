Стало известно, почему Пугачева не будет выступать на одной сцене с Орбакайте

Советская певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери, исполнительницы Кристины Орбакайте в США и Канаде, так как не любит перелеты. Такое мнение выразил концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS. RU.
Он напомнил, что Алла Пугачева не любит долгие перелеты, к тому же сейчас ей не особо это позволяет здоровье.
При этом концерты Орбакайте могут заинтересовать лишь эмигрантов из России, которые перебрались в Штаты еще в 1990-х годах. Они еще воспринимают Орбакайте как "дочь Пугачевой". Лавров уверен, что певица отправится в тур не с желанием заработать.
"Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить.", — поделился своим мнением продюсер.
Он напомнил, что собрать коллектив это всегда огромная проблема, поэтому Орбакайте платит своим музыкантам "гарант", пока они сидят без работы.
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