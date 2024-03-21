Стало известно, почему Пугачева не будет выступать на одной сцене с Орбакайте

Пугачева не будет выступать с Орбакайте в США из-за нелюбви к перелетам

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери, исполнительницы Кристины Орбакайте в США и Канаде, так как не любит перелеты. Такое мнение выразил концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS. RU.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он напомнил, что Алла Пугачева не любит долгие перелеты, к тому же сейчас ей не особо это позволяет здоровье.

При этом концерты Орбакайте могут заинтересовать лишь эмигрантов из России, которые перебрались в Штаты еще в 1990-х годах. Они еще воспринимают Орбакайте как "дочь Пугачевой". Лавров уверен, что певица отправится в тур не с желанием заработать.

"Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить.", — поделился своим мнением продюсер.

Он напомнил, что собрать коллектив это всегда огромная проблема, поэтому Орбакайте платит своим музыкантам "гарант", пока они сидят без работы.

Ранее стало известно о госпитализации известного музыкального продюсера.