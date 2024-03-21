Вера Брежнева сбежала из России, забыв заплатить налог

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд иск с требованием взыскать с украинской певицы Веры Брежневой долг в размере 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Выяснилось, что принадлежащий артистке магазин Myseasons должен ПФР 500 рублей с того времени, как Брежнева покинула страну из-за СВО. После отъезда певица перестала заниматься бизнесом, после чего из нежь ушла и главный дизайнер Ханна Хмелева, с которой они его открывали. В декабре прошлого года появилась информация о ликвидации ООО "Майсизонс", полноправным владельцем которого считалась уже только Вера Брежнева.
В прошлом году певица также сообщила и о разводе с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. Предполагается, что причиной разлада в паре стали разные взгляды на начавшуюся СВО — так, Брежнева требовала от мужа открытых заявлений с осуждением действий российских властей.
Но на концерте в Казахстане артистка исполняла песни группы "ВИА Гра" на русском языке, которые принадлежат ее бывшему мужу. Со сцены она поблагодарила его за творчество и отметила, что поет треки с его разрешения.
Ранее стало известно о реакции Елены Степаненко на рождение дочери у Евгения Петросяна.
В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.