Вера Брежнева сбежала из России, забыв заплатить налог

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ПФР России подал в суд на украинку Веру Брежневу из-за долга в 500 рублей

1:19
Шоу-бизнес

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд иск с требованием взыскать с украинской певицы Веры Брежневой долг в размере 500 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ПФР России подал в суд на украинку Веру Брежневу из-за долга в 500 рублей
Фото: youtube.com by канал DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН is licensed under public domain

Выяснилось, что принадлежащий артистке магазин Myseasons должен ПФР 500 рублей с того времени, как Брежнева покинула страну из-за СВО. После отъезда певица перестала заниматься бизнесом, после чего из нежь ушла и главный дизайнер Ханна Хмелева, с которой они его открывали. В декабре прошлого года появилась информация о ликвидации ООО "Майсизонс", полноправным владельцем которого считалась уже только Вера Брежнева.

В прошлом году певица также сообщила и о разводе с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. Предполагается, что причиной разлада в паре стали разные взгляды на начавшуюся СВО — так, Брежнева требовала от мужа открытых заявлений с осуждением действий российских властей.

Но на концерте в Казахстане артистка исполняла песни группы "ВИА Гра" на русском языке, которые принадлежат ее бывшему мужу. Со сцены она поблагодарила его за творчество и отметила, что поет треки с его разрешения.

Ранее стало известно о реакции Елены Степаненко на рождение дочери у Евгения Петросяна.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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