Татьяна Кравченко высказала правду о скандале с Людмилой Артемьевой на съемочной площадке "Сватов"

Татьяна Кравченко открыто рассказала о причинах конфликта между ней и Людмилой Артемьевой на съемках сериала "Сваты". По словам Кравченко, Артемьева вела себя вызывающе и не считалась с желаниями коллег, демонстрируя признаки звездной болезни.
Кравченко попыталась поставить на место зазвездившуюся Артемьеву, высказав свое недовольство ее поведением. Однако, несмотря на конфликт, Кравченко признала актрису в качестве хорошей профессионалки и отметила, что их разногласия даже способствовали фильму.
Кроме того, Кравченко также поделилась историей, как почти влюбилась в своего партнера по сериалу Федора Добронравова, но тот оказался преданным семьянином.
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