Секреты борьбы Анны Семенович с пышной грудью: от операций до боли и мечт о материнстве

Надя Ручка рассказала о проблемах со здоровьем Анны Семенович из-за ее пышных форм

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие", Анна Семенович, известна своими пышными формами, которые приносят ей не только восторги, но и немало проблем. Коллега Анны, Надя Ручка, рассказала, что грудь Семенович вызывала у нее беспокойство из-за болезненных приступов, спазмов и тяжести.

Фото: Wikipedia by Svetlana Stp is licensed under CC BY-SA 4.0

Хотя Анна пыталась уменьшить свою грудь оперативным путем, это не помогло, и проблемы со здоровьем остались. Тем не менее, Семенович гордится своими формами и не собирается отказываться от них ради общественного мнения.

Она также откровенно рассказала о своем желании стать матерью и сохранила свой биоматериал для будущего. Однако специалисты предупреждают, что беременность и кормление могут привести к серьезным проблемам для здоровья Анны из-за ее пышной груди.