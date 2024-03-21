Актера Никиту Кологривого посадили за решетку после укуса официантки из-за отказа в интиме

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана", был приговорен Центральным судом Новосибирска к семидневному административному аресту.
Причина — дебош в ресторане, где он укусил официантку из-за отказа в интиме и затем подрался с охранниками. Прокуратура требовала 15 суток, но суд вынес решение о семидневном аресте.
В суде Кологривый заявил, что приехал к дочке, извинился перед официанткой, которая отказалась писать на него заявление.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.