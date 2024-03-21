Актера Никиту Кологривого посадили за решетку после укуса официантки из-за отказа в интиме

Актер Никита Кологривый получил семидневный административный арест после дебоша в ресторане

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана", был приговорен Центральным судом Новосибирска к семидневному административному аресту.

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Причина — дебош в ресторане, где он укусил официантку из-за отказа в интиме и затем подрался с охранниками. Прокуратура требовала 15 суток, но суд вынес решение о семидневном аресте.

В суде Кологривый заявил, что приехал к дочке, извинился перед официанткой, которая отказалась писать на него заявление.