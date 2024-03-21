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Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о возвращении в Дубай: скучаю по мужу

0:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, переехала в Дубай вместе с мужем ещё в 2022 году, но недавно начала ощущать ностальгию по России, особенно после того, как муж вернулся в Эмираты из-за работы.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о возвращении в Дубай: скучаю по мужу
Фото: личная страница Анны Заворотнюк в Инстаграм

Перед отъездом в Дубай Анна провела несколько месяцев в России, отмечая Новый год и оставаясь с родственниками. Сейчас она готовится к возвращению к мужу.

Удивительно, что Анна решила вернуться в Дубай накануне дня рождения матери, Анастасии Заворотнюк, которая борется с глиобластомой — опухолью головного мозга. Несмотря на заболевание, состояние Анастасии стабильное.

Дочь актрисы выразила радость по поводу предстоящего возвращения в Дубай и скорой встречи с мужем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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