Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о возвращении в Дубай: скучаю по мужу

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, переехала в Дубай вместе с мужем ещё в 2022 году, но недавно начала ощущать ностальгию по России, особенно после того, как муж вернулся в Эмираты из-за работы.

Фото: личная страница Анны Заворотнюк в Инстаграм

Перед отъездом в Дубай Анна провела несколько месяцев в России, отмечая Новый год и оставаясь с родственниками. Сейчас она готовится к возвращению к мужу.

Удивительно, что Анна решила вернуться в Дубай накануне дня рождения матери, Анастасии Заворотнюк, которая борется с глиобластомой — опухолью головного мозга. Несмотря на заболевание, состояние Анастасии стабильное.

Дочь актрисы выразила радость по поводу предстоящего возвращения в Дубай и скорой встречи с мужем.