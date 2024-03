Алла Пугачёва переполошила всех. В сеть попало новое видео певицы

Публика в фанатских пабликах активно обсуждает редкое видео выступления Аллы Пугачевой на частном мероприятии в Санкт-Петербурге в 2018 году. Видео вызвало ажиотаж, так как поклонники отметили, что артистка тогда выглядела бодрее, чем сейчас.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0