Зепюр Брутян заподозрили в беременности

Павел Прилучный и его жена стали крестными родителями

0:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фотографии с крестинами, где Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян предстали в храме в праздничных нарядах, внимание пользователей привлек округлившийся животик Брутян.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Зепюр Брутян

Это вызвало догадки о возможной беременности актрисы, усиленные недавними намеками Зепюр на пополнение в семье.